Leleka (Виктория Корникова) после победы в Нацотборе на Евровидение 2026 заявила, что постарается как можно лучше представить Украину на международном песенном конкурсе в Вене.

Реакция Leleka на победу в Нацотборе 2026

После объявления результатов Нацотбора 2026 артистка отметила, что ее конкурсная песня Ridnym именно о том, что нужно идти туда, где страшно, ведь там начинается новая реальность.

— Я хочу признаться, чего я больше всего боялась, когда шла на Нацотбор — быть непринятой сообществом, к которому я считаю себя принадлежащей. И то, что за меня люди все-таки проголосовали, для меня имеет невероятное значение, — заявила Leleka.

Артистка подчеркнула, что для нее большая честь представлять Украину на международной арене и она постарается сделать это как можно лучше.

Отметим, что в финале Нацотбора на Евровидение 2026 Leleka получила 20 баллов от жюри и зрителей. Второе место по результатам голосования занял Laud, а тройку лидеров закрыла Jerry Heil.

