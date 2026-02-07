Leleka (Вікторія Корнікова) після перемоги в Нацвідборі на Євробачення 2026 заявила, що постарається якомога краще представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Відні.

Реакція Leleka на перемогу у Нацвідборі 2026

Після оголошення результатів Нацвідбору 2026 артистка зазначила, що її конкурсна пісня Ridnym саме про те, що треба йти туди, де страшно, адже там починається нова реальність.

– Я хочу зізнатися, чого я найбільше боялася, коли йшла на Нацвідбір – бути неприйнятою спільнотою, до якої я вважаю себе приналежною. І те, що за мене люди все таки проголосували, для мене має неймовірне значення, – заявила Leleka.

Артистка наголосила, що для неї велика честь представляти Україну на міжнародній арені і вона постарається зробити це якомога краще.

Зазначимо, що у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026 Leleka отримала 20 балів від журі та глядачів. Друге місце за результатами голосування посів Laud, а трійку лідерів закрила Jerry Heil.

