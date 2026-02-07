У суботу, 7 лютого, в Україні відгримів фінал Нацвідбору на Євробачення 2025. За результами шоу стало відомо, хто представлятиме нашу державу на міжнародному пісенному конкурсі у Відні.

За перемогу змагалися 10 учасників: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, Leleka, Mr. Vel, Khayat, Jerry Heil та ЩукаРиба.

У фіналі Нацвідбору 2026 кожен з артистів представив свою конкурсну пісню та номер.

Хто представлятиме Україну на Євробаченні 2026

За результатами голосування журі та глядачів, переможцем Нацвідбору 2026 стала Leleka з піснею Ridnym.

Саме вона представить Україну на 70-му ювілейному конкурсі Євробачення у Відні. Артистка здобула 10 балів від жюрі та стільки ж від глядачів.

Що відомо про переможця Нацвідбору 2026

Leleka (Вікторія Лелека) — cпівачка, аранжувальниця та кінокомпозиторка. Родом з міста Шахтарське, що на Дніпровщині.

Закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого в Києві, під час навчання працювала акторкою в Молодому театрі.

У 2016 році переїхала до Берліна, де заснувала етноджазовий гурт Leleka, навчалася джазового вокалу в консерваторії Дрездена та згодом здобула магістерську освіту з кінокомпозиції.

У пісні Ridnym, з якою Leleka представить Україну на Євробаченні 2026, поєднані фолькджазові елементи, артпоп, електронне звучання, а також струнний оркестр і бандура.

За словами артистки, її робота – про внутрішній стан змін, прийняття страху та рух уперед у момент, коли звичні опори зникають.

Нагадаємо, що 70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення 2026 пройде у Відні, столиці Австрії. Гранд-фінал відбудеться в суботу, 16 травня, а півфінали — 12 та 14 травня. Ведучими конкурсу стануть Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі.

