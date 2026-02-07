Хто представить Україну на Євробаченні 2026: оголошено ім’я переможця Нацвідбору
У суботу, 7 лютого, в Україні відгримів фінал Нацвідбору на Євробачення 2025. За результами шоу стало відомо, хто представлятиме нашу державу на міжнародному пісенному конкурсі у Відні.
За перемогу змагалися 10 учасників: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, Leleka, Mr. Vel, Khayat, Jerry Heil та ЩукаРиба.
У фіналі Нацвідбору 2026 кожен з артистів представив свою конкурсну пісню та номер.
Хто представлятиме Україну на Євробаченні 2026
За результатами голосування журі та глядачів, переможцем Нацвідбору 2026 стала Leleka з піснею Ridnym.
Саме вона представить Україну на 70-му ювілейному конкурсі Євробачення у Відні. Артистка здобула 10 балів від жюрі та стільки ж від глядачів.
Що відомо про переможця Нацвідбору 2026
Leleka (Вікторія Лелека) — cпівачка, аранжувальниця та кінокомпозиторка. Родом з міста Шахтарське, що на Дніпровщині.
Закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого в Києві, під час навчання працювала акторкою в Молодому театрі.
У 2016 році переїхала до Берліна, де заснувала етноджазовий гурт Leleka, навчалася джазового вокалу в консерваторії Дрездена та згодом здобула магістерську освіту з кінокомпозиції.
У пісні Ridnym, з якою Leleka представить Україну на Євробаченні 2026, поєднані фолькджазові елементи, артпоп, електронне звучання, а також струнний оркестр і бандура.
За словами артистки, її робота – про внутрішній стан змін, прийняття страху та рух уперед у момент, коли звичні опори зникають.
Нагадаємо, що 70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення 2026 пройде у Відні, столиці Австрії. Гранд-фінал відбудеться в суботу, 16 травня, а півфінали — 12 та 14 травня. Ведучими конкурсу стануть Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі.