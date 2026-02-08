Во время финала Национального отбора на песенное шоу Евровидение член жюри Руслана Лыжичко призвала украинцев проголосовать за артистку LELÉKA, которая в итоге победила в голосовании. Как отмечают организаторы, комментарий Русланы не является нарушением правил Национального отбора.

Об этом сообщает Суспільне Мовлення.

Комментарий Русланы во время финала Нацотбора-2026

Напомним, что Руслана Лыжичко во время финала Национального отбора призвала зрителей отдать свои голоса за LELÉKA.

— В условиях войны нам нужно то, что может сделать больше, чем оружие. Нам нужно попасть в сердца людей. У нас есть идея, нота, стиль. Мы можем дать месседж, импульс, что Украина взлетит, она уже взлетает. Когда президент другой страны говорит: “Дайте козыри”, я могу сказать: “Они у нас есть”. Вот они. Для меня это музыкальное явление. И я считаю, что у нас есть самородок. Я всех вас призываю выбрать на Евровидение 2026 Leleka, — сказала Руслана в финале нацотбора.

В ответ на такой комментарий Русланы пользователи соцсетей возмутились, отметив, что прямая агитация жюри к результатам голосования недопустима.

Такой комментарий не нарушает правил национального отбора и является личной позицией Русланы. Мы благодарны каждому члену жюри за оценку участников нацотбора, участие в конкурсном отборе и экспертные комментарии, отметили организаторы.

После завершения выступлений конкурсантов члены жюри проводят закрытое обсуждение и выставляют баллы участникам. Далее сумма баллов и является окончательным результатом голосования жюри.

Победителя нацотбора и представителя Украины на Евровидении-2026 определяют по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). При этом при равном количестве баллов побеждает конкурсант, набравший больше голосов зрителей.

В этом году в состав жюри Национального отбора вошли певицы Руслана и Злата Огневич; композитор и певец Евгений Филатов; генпродюсер медиахолдинга ТАВР Медиа и директор ХитFM Виталий Дроздов и режиссер, хореограф-постановщик Константин Томильченко.

В субботу, 7 февраля, в Украине состоялся национальный отбор на Евровидение-2026. Украину в Вене представит певица Leleka с песней Ridnym.

