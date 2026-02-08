Під час фіналу Нацвідбору на пісенне шоу Євробачення член журі Руслана Лижичко закликала українців проголосувати за артистку LELÉKA, яка зрештою перемогла у голосуванні. Як зазначають організатори, коментар Руслани не є порушенням правил Нацвідбору.

Про це повідомляє Суспільне Мовлення.

Коментування Руслани під час фіналу Нацвідбору-2026

Нагадаємо, що Руслана Лижичко під час фіналу Нацвідбору закликала глядачів віддати свої голоси за LELÉKA.

— В умовах війни нам потрібно те, що може зробити більше, ніж зброя. Нам потрібно потрапити в людські серця. У нас є ідея, нота, стиль. Ми можемо дати меседж, імпульс, що Україна злетить, Вона вже злітає. Коли президент іншої країни говорить: “Дайте козирі”, я можу сказати: “Вони в нас є”. Ось вони. Для мене це музичне явище. І я вважаю, що в нас є самородок. Я всіх вас закликаю обрати на Євробачення 2026 Leleka, — сказала Руслана у фіналі Нацвідбору.

У відповідь на такий коментар Руслани користувачі соцмереж обурилися, зауваживши, що пряма агітація журі до результатів голосування неприпустима.

Такий коментар не порушує правил Національного відбору та є особистою позицією Руслани. Ми вдячні кожному члену журі за оцінювання учасників Нацвідбору, залучення в конкурсний відбір і експертні коментарі, зазначили організатори.

Після завершення виступів конкурсантів члени журі проводять закрите обговорення та виставляють бали учасникам. Далі сума балів і є остаточним результатом голосування журі.

Переможця Нацвідбору та представника України на Євробаченні-2026 визначають за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Водночас за умови рівної кількості балів перемагає конкурсант, який набрав більше голосів від глядачів.

Цьогоріч журі Національного відбору стали співачки Руслана та Злата Огнєвіч; композитор і співак Євген Філатов; генпродюсер медіахолдингу ТАВР Медіа та директор ХітFM Віталій Дроздов і режисер, хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

У суботу, 7 лютого, в Україні відбувся пройшов Нацвідбору на Євробачення-2026. Україну у Відні представить співачка Leleka з піснею Ridnym.

