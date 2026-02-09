Свадебная церемония во время исторического выступления Bad Bunny в перерыве Супербоула 2026 была настоящей.

Ранее пара пригласила пуэрториканского рэпера выступить на их празднике, но он предложил им сыграть свадьбу прямо на Супербоуле.

Свадебная церемония на Супербоуле 2026

Примерно через пять минут после начала выступления Bad Bunny на стадионе Levi’s Stadium в Калифорнии камеры показали свадебную церемонию пары.

— Я объявляю вас мужем и женой, вы можете поцеловать невесту, — с улыбкой объявил на испанском языке церемонимейстер.

Затем молодожены отошли, чтобы представить Леди Гагу, которая спела трек Die With A Smile, и Los Sobrinos, пуэрториканскую сальса-группу.

Впоследствии зрители увидели, как пара разрезает свадебный торт и танцует под песню Bad Bunny Baile Inolvidable.

После выступления представитель рэпера подтвердил, что молодожены действительно поженились во время шоу. Bad Bunny выступил свидетелем и подписал их свидетельство о браке.

Сцена со свадьбой быстро стала вирусной в сети, один из пользователей в шутку отметил, что на свадьбу пары пришло около 70 тыс. человек. Другой комментатор написал: Представьте, что вам за 80, и вы рассказываете внукам, что у вас была свадьба на Супербоуле.

Напомним, что президент США Дональд Трамп раскритиковал выступление Bad Bunny на Супербоуле 2026, назвав его “одним из худших за всю историю” и “оскорблением величия Америки”.

