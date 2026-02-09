Весільна церемонія під час історичного виступу Bad Bunny в перерві Супербоулу 2026 була справжньою.

Раніше пара запросила пуерториканського репера виступити на їхньому святі, але він запропонував їм зіграти весілля просто на Супербоулі.

Весільна церемонія на Супербоулі 2026

Приблизно через п’ять хвилин після початку виступу Bad Bunny на стадіоні Levi’s Stadium у Каліфорнії камери показали весільну церемонію пари.

Зараз дивляться

– Я оголошую вас чоловіком і дружиною, ви можете поцілувати наречену, — з посмішкою оголосив іспанською мовою церемоніст.

Потім молодята відійшли, щоб представити Леді Гагу, яка заспівала трек Die With A Smile, та Los Sobrinos, пуерториканський сальса-гурт.

Згодом глядачі побачили, як пара розрізає весільний торт і танцює під пісню Bad Bunny Baile Inolvidable.

Після виступу представник репера підтвердив, що молодята дійсно одружилися під час шоу. Bad Bunny виступив свідком і підписав їх свідоцтво про шлюб.

Сцена з весіллям швидко стала вірусною в мережі, один із користувачів жартома зазначив, що на весілля пари прийшло близько 70 тис. людей. Інший коментатор написав: Уявіть, що вам за 80, і ви розповідаєте онукам, що у вас було весілля на Супербоулі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп розкритикував виступ Bad Bunny на Супербоулі 2026, назвавши його “одним із найгірших за всю історію” та “образою величі Америки”.

Фото: NFL

Джерело : Sky News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.