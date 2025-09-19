Після зізнання Харчишина: Соколова розповіла про чоловіка, який її зрадив
Телеведуча Яніна Соколова відверто розповіла про чоловіка, який зрадив її довіру.
Відповідний допис вона опублікувала наступного дня після того, як лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин підвердив, що був у стосунках із Соколовою.
Яніна Соколова про зраду близької людини
На особистій сторінці в Instagram телеведуча зізналася, що рідко помиляється в людях і зазвичай це траплялося у неї з жінками. Але одного разу довіру Соколової зрадив чоловік, ім’я якого вона не стала називати.
– За все своє 40-річне життя мою довіру зрадила лише одна людина. Зазвичай моє близьке і особисте, і робоче оточення – це люблячі, надійні, порядні люди. З неабияким почуттям гумору і життєвої сили. В яких я впевнена і на яких можу покластися. Які завжди поруч, навіть коли вони за 1 000 км. Або а окопі десь на Донбасі, – зазначила телеведуча.
За словами Яніни, останніми днями вона думає про те, що керує людьми, які зраджують довіру тих, кого любили.
– Як карколомно стають чужими, лицемірними істотами без гідності і честі. І що ними керує в цей момент, усвідомлюючи наслідки для самих себе передусім. Чому ці люди раптом брешуть. І як вони сплять вночі знаючи, що причинили біль. Дивина того, що ще вчора ти був близьким, а сьогодні чужинцем не дає мені відповіді на просте питання: чому, – написала Соколова.
Телеведуча додала, що всі українці нині переживають складний період, в якому йде боротьба не тільки із зовнішнім ворогом, але й із самим собою. Соколова закликала людей у разі потреби звертатися за психологічною допомогою.
Напередодні лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин уперше підтвердив роман з Яніною Соколовою. Певний період пара була у стосунках і свідомо їх приховувала. Зараз вони вже не разом.
Чутки про роман Харчишина та Соколової з’явилися ще у 2022 році. Скільки вони були разом і коли розійшлися – невідомо.
Фото: Яніна Соколова