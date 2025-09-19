Телеведуча Яніна Соколова відверто розповіла про чоловіка, який зрадив її довіру.

Відповідний допис вона опублікувала наступного дня після того, як лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин підвердив, що був у стосунках із Соколовою.

Яніна Соколова про зраду близької людини

На особистій сторінці в Instagram телеведуча зізналася, що рідко помиляється в людях і зазвичай це траплялося у неї з жінками. Але одного разу довіру Соколової зрадив чоловік, ім’я якого вона не стала називати.

Зараз дивляться

– За все своє 40-річне життя мою довіру зрадила лише одна людина. Зазвичай моє близьке і особисте, і робоче оточення – це люблячі, надійні, порядні люди. З неабияким почуттям гумору і життєвої сили. В яких я впевнена і на яких можу покластися. Які завжди поруч, навіть коли вони за 1 000 км. Або а окопі десь на Донбасі, – зазначила телеведуча.

За словами Яніни, останніми днями вона думає про те, що керує людьми, які зраджують довіру тих, кого любили.

– Як карколомно стають чужими, лицемірними істотами без гідності і честі. І що ними керує в цей момент, усвідомлюючи наслідки для самих себе передусім. Чому ці люди раптом брешуть. І як вони сплять вночі знаючи, що причинили біль. Дивина того, що ще вчора ти був близьким, а сьогодні чужинцем не дає мені відповіді на просте питання: чому, – написала Соколова.

Телеведуча додала, що всі українці нині переживають складний період, в якому йде боротьба не тільки із зовнішнім ворогом, але й із самим собою. Соколова закликала людей у разі потреби звертатися за психологічною допомогою.

Напередодні лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин уперше підтвердив роман з Яніною Соколовою. Певний період пара була у стосунках і свідомо їх приховувала. Зараз вони вже не разом.

Чутки про роман Харчишина та Соколової з’явилися ще у 2022 році. Скільки вони були разом і коли розійшлися – невідомо.

Фото: Яніна Соколова

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.