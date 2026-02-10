Лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин уперше прокоментував ситуацію навколо заяви телеведучої Яніни Соколової про зраду близької людини.

Музикант розповів про домовленість між ним та колишньою коханою в інтервʼю Ксенії Малинюк у програмі Ранок у великому місті на ICTV2.

Харчишин про заяву Соколової

Вокаліст Другої Ріки підкреслив, що не збирається вдаватися в деталі. За словами Валерія, він мав з Яніною розмову, де вони встановили межі дозволеного в публічному просторі.

– Про яку б зраду хто не говорив – просто ми не коментуємо. Ми мали одну розмову і домовилися, що не коментуємо цю подію ніяк. Нехай це залишиться в минулому, – коротко зазначив артист, закривши тему.

Резонанс навколо пари виник після того, як Харчишин публічно підтвердив, що у нього були стосунки із Соколовою. Наступного дня після цього зізнання Соколова опублікувала емоційний допис, що згодом видалила.

У ньому телеведуча поскаржилася на єдину за її 40 років життя людину, яка “зрадила її довіру”.

Імені вона не назвала, але замислилася над питанням, що керує людьми, які “карколомно стають чужими, лицемірними істотами без гідності і честі”, та як вони після цього спокійно сплять вночі.

Чутки про роман зірок з’явилися ще у 2022 році, проте офіційно про факт стосунків стало відомо лише після їхнього завершення, коли Валерій Харчишин написав про це у соцмережах.

Фото: Валерій Харчишин, Яніна Соколова

Джерело : Ранок у великому місті

