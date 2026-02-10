Телеведуча Леся Нікітюк висловилася про майбутнє весілля з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком, а також зізналася, як її змінило материнство.

Нікітюк про весілля та сина

Ведуча заручилася з коханим у січні минулого року, однак весілля вони ще не зіграли. Леся поділилася, що підготовка до цієї важливої події поки що “на етапі мрії”.

– Ми сплануємо, звичайно, настільки швидко, наскільки Дмитру дозволятиме його робота. Ми хочемо весілля. Я ніколи про нього не думала насправді… Мені завжди не вистачало фантазії. От для інших я бачила весільні сукні, а себе дуже довго не бачила в них. А зараз ось бачу, – зізналася Нікітюк.

Леся та Дмитро виховують сина Оскара, який з’явився на світ у червні 2025 року. Ведуча каже, що єдиний мінус материнства для неї – це брак сну. А загалом вона отримує справжнє задоволення від нової ролі в житті.

– Той кайф, який я відчуваю зараз, і наскільки дитина відкрила моє серце, пробудила в мені ту любов. Я думала, що відчувала любов, але не думала, що такої сили. Це невідома галактика для мене. Я вдячна Богу. Дівчата, народжуйте й не бійтеся, нікого не слухайте. Байдуже, скільки вам років, який у вас статус, – наголосила Нікітюк.

Джерело : Люкс ФМ

