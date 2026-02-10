Стала відома офіційна причина смерті голлівудської акторки Кетрін О’Гари, яка зіграла маму Кевіна у фільмі Сам удома. Зірка пішла з життя 30 січня у віці 71 рік у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Кетрін О’Гара померла – причина

У понеділок, 9 лютого, Департамент охорони здоров’я округу Лос-Анджелес підтвердив, що О’Гара померла від тромбоемболії легеневої артерії. Це стан, коли тромб блокує та зупиняє приплив крові до великих або малих артерій у легені.

Згідно зі свідоцтвом про смерть, основним захворюванням, що призвело до ускладнення, був рак прямої кишки.

Тіло Кетрін О’Гари кремували. В акторки залишився чоловік Бо Велч, а також сини Метью та Люк.

Зазначимо, що кар’єра О’Гари у Голлівуді тривала п’ять десятиліть, починаючи з канадського скетч-комедійного шоу Second City Television, за який вона отримала свою першу премію Еммі.

Акторка знімалася у стрічках Після роботи, Бітлджус та у перших двох фільмах Сам удома, де зіграла маму персонажа Маколея Калкіна, Кевіна. Також її можна побачити у ситкомі Шиттс Крік, серіалі Останні з нас та низці інших проєктів.

