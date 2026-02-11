40 минут, спасшие жизнь: музыкант и военный Юрий Журавель перенес инфаркт
- Лидер группы Ot Vinta Юрий Журавель перенес тяжелый обширный инфаркт.
- От вызова скорой до стентирования прошло 40 минут.
- В августе 2025 года Журавель мобилизовался в бригаду морской пехоты.
Украинский музыкант, лидер группы Ot Vinta, художник и действующий военнослужащий Юрий Журавель оказался в больнице. У 53-летнего артиста случился тяжелый обширный инфаркт.
Об этом сообщили сам Юрий и его жена Наталья Семчик на своих страницах в соцсетях.
Юрий Журавель перенес инфаркт
По словам жены музыканта, тревожные симптомы со стороны сердца Юрий ощущал в течение последних нескольких недель. Однако кризис произошел внезапно. Журавель смог самостоятельно вызвать бригаду скорой помощи, что стало решающим фактором.
Наталья Семчик отметила невероятный профессионализм украинских медиков, которые действовали максимально оперативно.
– С момента, когда Юра сам вызвал скорую, до момента стентирования прошло всего 40 минут. 40 минут, которые спасли жизнь, – рассказала жена артиста.
Наталья добавила, что была впечатлена работой молодых врачей, реаниматологов и кардиологов, сравнив ординаторскую с “центром управления полетами”. Сейчас Юрий находится под наблюдением специалистов.
В каком состоянии Юрий Журавель
Артист и военный сохраняет оптимизм и чувство юмора. К слову, госпитализация совпала с днем рождения его жены. Музыкант опубликовал фото из больничной палаты, где вместе с Натальей позирует в футболке Украинское сердце.
– Давайте окунемся и искупаем ее в море ваших искренних поздравлений и пожеланий. Она рядом, поэтому я быстро и тщательно поправлюсь. Военно-морские силы дают Журавлю силы, а она – крылья, – написал Юрий, призвав подписчиков поздравлять его любимую вместо того, чтобы грустить.
Наталья призналась, что планировала приехать к мужу позже, на День святого Валентина, чтобы провести выходные у моря, но из-за экстренной ситуации прибыла в больницу немедленно.
Она также поблагодарила коллег Юрия по службе, которые поддерживают семью в это непростое время.
Что известно о Юрии Журавле
Юрий Журавель – знаковая фигура в украинской культуре. Он является лидером рокабилли-группы Ot Vinta, карикатуристом, общественным деятелем и сценаристом.
Его рисунки на патриотическую тематику неоднократно становились вирусными и помогали собирать средства для армии.
В августе 2025 года музыкант решил сменить гитару на оружие и мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас он проходит службу в одной из бригад морской пехоты.
Фото: Юрий Журавель