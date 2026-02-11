Украинский музыкант, лидер группы Ot Vinta, художник и действующий военнослужащий Юрий Журавель оказался в больнице. У 53-летнего артиста случился тяжелый обширный инфаркт.

Об этом сообщили сам Юрий и его жена Наталья Семчик на своих страницах в соцсетях.

Юрий Журавель перенес инфаркт

По словам жены музыканта, тревожные симптомы со стороны сердца Юрий ощущал в течение последних нескольких недель. Однако кризис произошел внезапно. Журавель смог самостоятельно вызвать бригаду скорой помощи, что стало решающим фактором.

Наталья Семчик отметила невероятный профессионализм украинских медиков, которые действовали максимально оперативно.

– С момента, когда Юра сам вызвал скорую, до момента стентирования прошло всего 40 минут. 40 минут, которые спасли жизнь, – рассказала жена артиста.

Наталья добавила, что была впечатлена работой молодых врачей, реаниматологов и кардиологов, сравнив ординаторскую с “центром управления полетами”. Сейчас Юрий находится под наблюдением специалистов.

В каком состоянии Юрий Журавель

Артист и военный сохраняет оптимизм и чувство юмора. К слову, госпитализация совпала с днем рождения его жены. Музыкант опубликовал фото из больничной палаты, где вместе с Натальей позирует в футболке Украинское сердце.

– Давайте окунемся и искупаем ее в море ваших искренних поздравлений и пожеланий. Она рядом, поэтому я быстро и тщательно поправлюсь. Военно-морские силы дают Журавлю силы, а она – крылья, – написал Юрий, призвав подписчиков поздравлять его любимую вместо того, чтобы грустить.

Наталья призналась, что планировала приехать к мужу позже, на День святого Валентина, чтобы провести выходные у моря, но из-за экстренной ситуации прибыла в больницу немедленно.

Она также поблагодарила коллег Юрия по службе, которые поддерживают семью в это непростое время.

Что известно о Юрии Журавле

Юрий Журавель – знаковая фигура в украинской культуре. Он является лидером рокабилли-группы Ot Vinta, карикатуристом, общественным деятелем и сценаристом.

Его рисунки на патриотическую тематику неоднократно становились вирусными и помогали собирать средства для армии.

В августе 2025 года музыкант решил сменить гитару на оружие и мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас он проходит службу в одной из бригад морской пехоты.

Фото: Юрий Журавель

