Український музикант, лідер гурту Ot Vinta, художник та чинний військовослужбовець Юрій Журавель опинився в лікарні. У 53-річного артиста стався тяжкий обширний інфаркт.

Про це повідомив сам Юрій та його дружина Наталя Сьомчик на своїх сторінках у соцмережах.

Юрій Журавель переніс інфаркт

За словами дружини музиканта, тривожні симптоми з боку серця Юрій відчував протягом останніх кількох тижнів. Проте криза сталася раптово. Журавель зміг самостійно викликати бригаду швидкої допомоги, що стало вирішальним фактором.

Наталя Сьомчик відзначила неймовірний професіоналізм українських медиків, які діяли максимально оперативно.

– Від моменту, коли Юра сам викликав швидку, до моменту стентування минуло лише 40 хвилин. 40 хвилин, які врятували життя, – розповіла дружина артиста.

Наталя додала, що була вражена роботою молодих лікарів, реаніматологів та кардіологів, порівнявши ординаторську із “центром управління польотами”. Наразі Юрій перебуває під наглядом фахівців.

У якому стані Юрій Журавель

Митець і військовий зберігає оптимізм та почуття гумору. До слова, госпіталізація збіглася з днем народження його дружини. Музикант опублікував фото з лікарняної палати, де разом із Наталею позує у футболці Українське серце.

– Давайте зануримо і скупаємо її у морі ваших щирих привітань і побажань. Вона поруч, тому я швидко і ретельно одужаю. Військово-морські сили надають Журавлю сили, а вона – крила, – написав Юрій, закликавши підписників вітати його кохану замість того, щоб сумувати.

Наталя зізналася, що планувала приїхати до чоловіка пізніше, на День святого Валентина, щоб провести вихідні біля моря, але через екстрену ситуацію прибула в лікарню негайно.

Вона також подякувала колегам Юрія по службі, які підтримують родину у цей непростий час.

Що відомо про Юрія Журавля

Юрій Журавель – знакова постать в українській культурі. Він є лідером рокабілі-гурту Ot Vinta, карикатуристом, громадським діячем та сценаристом.

Його малюнки на патріотичну тематику неодноразово ставали вірусними та допомагали збирати кошти для війська.

У серпні 2025 року музикант вирішив змінити гітару на зброю та мобілізувався до лав Збройних сил України. Наразі він проходить службу в одній із бригад морської піхоти.

Нагадаємо, що днями на здоровʼя поскаржилася й співачка Надя Дорофєєва. Через погіршення самопочуття та заборону лікарів артистка перенесла концерти у Києві та Варшаві.

Фото: Юрій Журавель

