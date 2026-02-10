Українська співачка Надя Дорофєєва змушена перенести одразу кілька запланованих концертів через різке погіршення стану здоров’я.

За словами артистки, лікарі заборонили їй будь-які активні фізичні навантаження, а проведення концертів у такому стані для неї ризиковане.

Дорофєєва переносить концерти – що відомо

Концерт, який мав відбутися 14 лютого у Варшаві перенесли на 28 березня. За словами Наді Дорофєєвої, процес відновлення триває довше, ніж вона планувала.

– Лікарі досі забороняють мені будь-які активні фізичні навантаження. Перепрошую та дякую за ваше розуміння, – звернулася до фанатів Надя.

Раніше співачка повідомляла про перенесення виступу в Києві якраз через різке погіршення самопочуття.

– Я ненавиджу відміняти концерти і виступала навіть з температурою 39. Але сьогоднішній виступ в Осокорі маємо перенести, бо він прямо дуже ризикований для мене, – попередила Дорофєєва про зміну дати виступу, що мав відбутися 7 лютого.

Концерт в Києві перенесли на 21 лютого. Співачка також перепросила перед шанувальниками за вимушені зміни.

Фан-база у мережі втішає улюблену виконавицю, висловлює побажання якнайшвидшого одужання та запевняє, що неодмінно дочекається нових концертів, адже здоровʼя має бути на першому місці.

Надя Дорофєєва запевнила прихильників, що лікується, та показала, як чоловік Міша Кацурін, підіймає їй настрій, опублікувавши фото вечері при свічках.

Проблеми зі здоровʼям у Наді Дорофєєвої

Раніше артистка вже розповідала про складний фізичний та емоційний стан. У червні 2025 року співачка зізнавалася, що перебуває у сильному стресі через втому, нестачу сну та проблеми зі здоров’ям.

Згодом, у жовтні, Надя Дорофєєва скаржилася на виснаження після насиченого концертного графіка та п’яти виступів, після яких вона захворіла.

