Американська попзірка Брітні Спірс продала права на весь свій музичний каталог незалежному лейблу Primary Wave.

Як повідомляє BBC, угоду на суму близько $200 млн уклали 30 грудня. Офіційно деталі продажу та точну вартість каталогу сторони не розголошують.

Спірс продала права на всю свою музику

У січні 2024 року Брітні заявила, що “ніколи не повернеться в музичну індустрію”. Її останньою роботою став дует з Елтоном Джоном, представлений у 2022 році.

Зараз дивляться

Співачка, яка тривалий час перебувала під суворою юридичною опікою власного батька, відома такими хітами, як Baby One More Time, Oops!, I Did It Again, Toxic та Gimme More.

Раніше компанія Primary Wave придбала права на спадщину Notorious B.I.G., Prince і Вітні Г’юстон. Лейбл у 2006 році заснував музичний менеджер Лоуренс Местел після придбання 50% частки Курта Кобейна у каталозі Nirvana.

Такі відомі артисти, як Брюс Спрінгстін, Джастін Бібер, Джастін Тімберлейк і Шакіра, нещодавно також продали свої музичні каталоги. Спрінгстін продав свій каталог Sony за $500 млн у 2021 році, а Бібер підписав угоду на $200 млн з Hipgnosis Songs Capital у 2023-му.

44-річна Брітні Спірс є однією з найуспішніших виконавиць у світі — її платівки розійшлися тиражем понад 150 млн копій. Від дебюту в 1999 році вона випустила дев’ять студійних альбомів.

У 2023 році співачка випустила мемуари Жінка в мені, в яких детально описала досвід життя під опікою батька, який протягом 13 років контролював її фінанси та особисте життя.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.