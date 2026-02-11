Американська співачка Демі Ловато несподівано оголосила про скасування частини свого гастрольного графіка.

Виконавиця вимушена відмовитися від кількох виступів у межах майбутнього туру It’s Not That Deep через проблеми зі здоров’ям.

Чому Демі Ловато скасовує концерти

Зірка звернулася до фанатів у сторіз в Instagram, пояснивши, що під час підготовки до туру переоцінила свої фізичні можливості.

– Щоб захистити своє здоров’я і бути впевненою, що я зможу викластися на всі сто на кожному шоу, мені потрібно закласти більше часу на відпочинок і репетиції, і, зрештою, адаптуватися до графіка з більшою кількістю вихідних, що дозволить мені витримати весь тур, – написала Демі.

Ловато офіційно скасувала виступи, які мали відбутися у квітні в Шарлотті, Нешвіллі, Атланті, Лас-Вегасі та Денвері.

Тур мав розпочатися саме із Шарлотта 8 квітня, проте тепер старт переноситься. Співачка зазначила, що їй дуже прикро через це рішення, і вона щиро перепрошує перед тими, хто планував бути на цих концертах.

Щодо шоу в Орландо, то його не скасували, а перенесли на 13 квітня. Саме цей виступ тепер відкриватиме гастрольний тур, а всі раніше придбані квитки на цю дату залишаються дійсними.

Для тих, чиї концерти було скасовано, діє чіткий механізм повернення коштів. Гроші за квитки, придбані через офіційні сервіси AXS або Ticketmaster, будуть повернуті автоматично. Водночас тим, хто скористався послугами сторонніх продавців, необхідно самостійно звернутися до місця придбання для розв’язання цього питання.

Хвиля скасувань через стан здоров’я

Це вже не вперше, коли Демі Ловато відверто говорить про труднощі під час гастролей. Ще у 2022 році вона скаржилася на сильне нездужання, через яке не могла підвестися з ліжка, і навіть заявляла, що той тур стане для неї останнім.

Ловато не єдина артистка, яка зараз змушена призупинити роботу. Нещодавно Леді Гага скасувала шоу після того, як лікар і вокальний тренер порадили їй не виходити на сцену через сильне перенапруження голосу.

Українським зіркам також доводиться змінювати плани. До прикладу, співачка Надя Дорофєєва поскаржилася на свій стан та вимушено перенесла дати виступів у Києві та Варшаві.

