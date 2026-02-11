Победительница Нацотбора на Евровидение 2026 Leleka ответила на обвинения, что она якобы не в контексте украинских событий из-за того, что уже более 10 лет живет в Берлине.

Leleka об Украине и жизни за границей

Артистка говорит, что не понимает, как можно измерить, кто насколько в контексте украинских событий. По словам Leleka, она не представляет своей жизни без Украины и для нее важно усиливать культурный имидж нашего государства в мире.

— Без статуса государственности для Украины, кем я буду? Мне просто для моей души важно делать это на украинском языке и усиливать культурный имидж самой Украины. А если ее не будет, я буду творить на каком-то непонятном языке несуществующей страны. И это все теряет смысл, — заявила победительница Нацотбора 2026.

Leleka предположила, что пребывание в контексте украинских событий может измеряться ее волонтерской деятельностью, а также тем, как она ведет себя на концертах и позиционирует себя на публике. В то же время артистка добавила, что не может это оценивать.

Ранее в комментарии программе Тур звездами Leleka признавалась, что планирует вернуться жить в Украину, ведь в психологическом плане ей здесь намного лучше.

— Я уже полгода об этом думаю. Думаю, как переоформить свою жизнь, чтобы я могла здесь быть и обеспечивать себя музыкой. Потому что у меня большинство контактов за границей, к сожалению. Но я бы хотела вернуться, потому что здесь мне психически намного лучше, мне здесь свободнее дышится, мне здесь хочется творить, дышать и жить, — сказала певица.

Напомним, что Leleka представит Украину на Евровидении 2026 в Вене с песней Ridnym. В финале Нацотбора она получила 10 баллов от жюри и столько же от зрителей.

