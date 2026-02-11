Переможниця Нацвідбору на Євробачення 2026 Leleka відповіла на закиди, що вона нібито не в контексті українських подій через те, що вже понад 10 років живе в Берліні.

Leleka про Україну та життя за кордоном

Артистка каже, що не розуміє, як можна виміряти, хто наскільки в контексті українських подій. За словами Leleka, вона не уявляє свого життя без України і для неї важливо підсилювати культурний імідж нашої держави у світі.

– Без статусу державності для України, ким я буду? Мені просто для моєї душі важливо робити це українською і підсилювати культурний імідж самої України. А якщо її не буде, я буду творити якоюсь незрозумілою мовою неіснуючої країни. І це все втрачає сенс, – заявила переможниця Нацвідбору 2026.

Leleka припустила, що перебування в контексті українських подій може вимірюватися її волонтерською діяльністю, а також тим, як вона поводиться на концертах і позиціонує себе на публіці. Водночас артистка додала, що не може цього оцінювати.

Раніше у коментарі програмі Тур зірками Leleka зізнавалася, що планує повернутися жити в Україну, адже у психологічному плані їй тут набагато краще.

– Я вже думаю на цим пів року. Думаю, як переоформити своє життя, щоб я могла тут бути і забезпечувати себе музикою. Бо у мене більшість контактів за кордоном, на жаль. Але я б хотіла повернутися, бо тут мені психічно набагато краще, мені тут вільніше дихається, мені тут хочеться творити, дихати і жити, – сказала співачка.

Нагадаємо, що Leleka представить Україну на Євробаченні 2026 у Відні з піснею Ridnym. У фіналі Нацвідбору вона отримала 10 балів від журі та стільки ж від глядачів.

