Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк отреагировал на волну хейта, поднявшуюся вокруг результатов национального отбора на Евровидение 2026.

Несмотря на критику в сети, он встал на защиту победительницы – певицы Leleka, а также члена жюри Русланы Лыжичко, которую часть зрителей обвинила в прямой агитации.

Кондратюк поддержал Руслану

Продюсер отметил, что критика в адрес Русланы из-за ее открытой поддержки фаворитки бесполезна. Он напомнил, что певица уже не впервые так эмоционально продвигает талантливых артистов, и раньше это приносило Украине успех.

– Не смотрел Нацотбор на Евровидение (впервые за надцать лет, так получилось), но осуждаю тех, кто хейтит Руслану, которая агитировала за будущую (как оказалось!) победительницу этого Нацотбора. К слову, так же дерзко Руслана в свое время агитировала за Джамалу – и та победила на Евровидении! – написал Игорь Кондратюк.

Он также добавил, что как многолетний судья различных талант-шоу, всегда считал право на собственное мнение неотъемлемой частью работы жюри.

Кондратюк вступился за Leleka

Одним из главных поводов для хейта в соцсетях стало то, что певица Leleka уже 11 лет проживает в Германии.

Некоторые пользователи и представители шоу-бизнеса выразили сомнение, может ли человек, который длительное время проживает за пределами страны, быть “в контексте” украинских реалий.

Кондратюк такие претензии отвергает. Он уверен, что место жительства не влияет на национальную идентичность.

– Остается ли украинка, которая много лет живет за границей, украинкой? 1000%! Никаких сомнений. Имеет ли она право при этом соревноваться наравне с теми, кто живет именно в Украине – а почему нет? Если правила позволяют. Пусть хорошо выступает и победу для Украины одерживает! – подчеркнул он.

Продюсер признался, что после просмотра нарезки выступлений сам бы отдал голос именно за Leleka.

Вместе с тем Игорь Кондратюк в очередной раз выразил сомнение в целесообразности проведения масштабного телешоу в условиях войны.

Напомним, что финал Нацотбора состоялся 7 февраля. По результатам голосования зрителей и жюри, Украину в Вене представит Leleka с песней Ridnym. Второе место занял Laud, а третье – Jerry Heil.

Организаторы отбора уже заявили, что комментарии Русланы во время эфира не нарушали правил конкурса и были ее личной экспертной позицией.

Фото: Суспільне. Євробачення, скриншот из интервью

