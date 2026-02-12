В четверг, 12 февраля, информационно-аналитическая программа Факти тижня празднует 20-летие со дня выхода в эфир.

За это время проект стал одним из самых авторитетных телевизионных форматов страны, сохранив доверие миллионов зрителей и статус главной итоговой программы недели.

Факти тижня — 20 лет в эфире

Впервые Факти тижня вышли в эфир в 2006 году. С тех пор команда программы подробно анализирует и объясняет важнейшие события в Украине и мире.

О геополитике журналисты рассказывают непосредственно с места событий — в какой бы точке мира они ни происходили. Именно журналист Фактів тижня Андрей Борис стал первым украинским медийщиком, который попал в КНДР и сделал оттуда специальный репортаж.

О политических изменениях, социальных трансформациях и исторических уроках проект говорит своим фирменным языком — просто о сложном, с иронией и нестандартным взглядом на детали.

Неизменной ведущей и руководительницей программы остается Оксана Соколова, которая уже стала для зрителей голосом доверия, профессиональной уверенности и стабильности в самые сложные периоды новейшей истории Украины. Она основала проект вместе с шеф-редактором Виктором Варницким.

В течение последних десяти лет ее неизменным соведущим был Сергей Кудимов, чья харизма, креативный взгляд и профессионализм вывели проект на новые лидерские позиции рынка.

Что стоит знать о Фактах тижня

Всего в эфир вышло 900 программ Факти тижня. Проект никогда не приостанавливал свою работу, даже в начале полномасштабного вторжения он переформатировался и выпускался из бомбоубежищ.

20 лет назад созданием программы занимались пять человек, продолжительность выпуска была 25 минут. На пике популярности, в годы перед полномасштабным вторжением, каждый эфир длился почти 3 часа, собрав перед экранами до 6 млн зрителей. Его делала команда из почти 50 человек.

С 2019 по 2021 год Факти тижня были лидером телевизионного рынка страны. Каждое воскресенье они соревновались с ТСН Тиждень, Голосом страны и Холостяком за первое место. Необычайный успех у зрителей имела рубрика Исторический детекти.

В 2022 году Факти тижня запустили собственный YouTube-канал и на сегодняшний день имеют 650 тыс. подписчиков.

За время своего существования программа сохранила лидерские позиции и фирменный стиль, который всегда отличал этот проект от других. Сегодня Факти тижня остаются важной платформой для осмысления событий, определяющих будущее страны.

Отметим, что Факты ICTV к 20-летнему юбилею Фактів тижня эксклюзивно пообщались с ведущими Оксаной Соколовой и Сергеем Кудимовым. Как создавался один из самых продолжительных проектов украинского медиарынка — читайте в интервью.

