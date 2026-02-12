У четвер, 12 лютого, інформаційно-аналітична програма Факти тижня святкує 20-річчя з дня виходу в ефір.

За цей час проєкт став одним із найавторитетніших телевізійних форматів країни, зберігши довіру мільйонів глядачів і статус головної підсумкової програми тижня.

Факти тижня – 20 років в ефірі

Уперше Факти тижня вийшли в ефір у 2006 році. Відтоді команда програми детально аналізує та пояснює найважливіші події в Україні й світі.

Зараз дивляться

Про геополітику журналісти розповідають безпосередньо з місця подій — у якій би точці світу вони не відбувалися. Саме журналіст Фактів тижня Андрій Борис став першим українським медійником, який потрапив до КНДР і зробив звідти спеціальний репортаж.

Про політичні зміни, соціальні трансформації та історичні уроки проєкт говорить своєю фірмовою мовою — просто про складне, з іронією та нестандартним поглядом на деталі.

Незмінною ведучою й керівницею програми залишається Оксана Соколова, яка вже стала для глядачів голосом довіри, професійної впевненості та стабільності в найскладніші періоди новітньої історії України. Вона заснувала проєкт разом із шеф-редактором Віктором Варницьким.

Протягом останніх десяти років її незмінним співведучим став Сергій Кудімов, чия харизма, креативний погляд та професіоналізм вивели проєкт на нові лідерські позиції ринку.

Що варто знати про Факти тижня

Загалом в ефір вийшо 900 програм Фактів тижня. Проєкт ніколи не призупиняв своєї роботи, навіть на початку повномасштабного вторгнення він переформатувався і видавався з бомбосховищ.

20 років тому створенням програми займалися п’ятеро людей, тривалість випуску була 25 хвилин. На піку популярності, в роки перед повномасштабним вторгненням, кожен ефір тривав майже 3 години, зібравши перед екранами до 6 млн глядачів. Його робила команда з майже 50 людей.

З 2019 по 2021 рік Факти тижня були лідером телевізійного ринку країни. Змагалися із ТСН Тиждень, Голосом країни та Холостяком за перше місце щонеділі. Надзвичайний народний успіх мала рубрика Історичний детектив.

У 2022 році Факти тижня запустили власний YouTube-канал і на сьогодні мають 650 тис. підписників.

За час свого існування програма зберегла лідерські позиції та фірмовий стиль, який завжди відрізняв цей проєкт від інших. Сьогодні Факти тижня залишаються важливою платформою для осмислення подій, які визначають майбутнє країни.

Зауважимо, що Факти ICTV до 20-річного ювілею Фактів тижня ексклюзивно поспілкувалися з ведучими Оксаною Соколовою та Сергієм Кудімовом. Як створювався один із найтриваліших проєктів українського медіаринку — читайте в інтерв’ю.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.