Когда хочется создать особое настроение ко Дню влюбленных, самый простой способ — включить фильмы о любви ко Дню святого Валентина, в которых чувства говорят громче слов. Хорошая романтическая история способна превратить обычный вечер в эмоциональное путешествие.

Ведь здесь и трепет первой встречи, и боль разлуки, и то самое тепло внутри, которое еще долго не отпускает после финальных титров.

Мы собрали ленты о любви, фильмы и новые сериалы ко Дню святого Валентина, которые оставляют след, от великой классики до современных хитов.

День святого Валентина: что посмотреть 14 февраля

Титаник. Эпическая история любви и романтический фильм ко Дню святого Валентина о Джеке и Роуз разворачивается на борту роскошного лайнера, который отправляется в свой первый и последний рейс. Они из разных миров, ведь он бедный художник, она — девушка из высшего общества, ограниченная правилами.

Их роман вспыхивает быстро на фоне роскоши, музыки и ощущения большого будущего. Но катастрофа заставляет героев выбирать между страхом и самопожертвованием, превращая эту историю в символ любви, которая сильнее обстоятельств.

Дневник памяти. Этот фильм о любви ко Дню святого Валентина рассказывает о Ное и Элли, чья юношеская влюбленность проходит через годы разлуки, войну и разные жизненные пути. Их история подается через воспоминания, которые пожилой мужчина читает женщине, постепенно теряющей память.

В центре идея, что настоящие чувства не стираются временем и трудностями. Это нежная, но эмоционально сильная драма о преданности, выборе и любви, которая остается даже тогда, когда все остальное исчезает.

Комедийные фильмы ко Дню святого Валентина

Эти ленты сочетают романтические истории с долей юмора и шуток.

Когда Гарри встретил Салли. Гарри и Салли знакомятся случайно, а их первая поездка вместе заканчивается спором о том, могут ли мужчина и женщина просто дружить. Судьба сводит их снова и снова на протяжении многих лет, и между ними постепенно формируется глубокая связь.

Они делятся переживаниями, неудачными романами и сомнениями, сами не замечая, как становятся самыми важными людьми друг для друга. Это теплая романтическая комедия о дружбе, которая незаметно перерастает в любовь.

500 дней лета. Это романтическая история с нотками комедии, остроумными моментами и иронией в отношении дел сердечных. Фильм показывает отношения Тома и Саммер не как сказку, а как реальную историю с иллюзиями и разочарованиями. События подаются не по порядку, а отрывками — так, как человек обычно и вспоминает прошлое.

Том верит в судьбу и “единственную”, тогда как Саммер не ищет серьезных обязательств. Это честный взгляд на то, что любовь иногда бывает односторонней и учит нас больше через потери, чем через хэппи-энды.

Ла-Ла Лэнд. Мия мечтает стать актрисой, а Себастьян открыть собственный джаз-клуб, и их встреча в Лос-Анджелесе кажется началом сказки. Вместе они поддерживают друг друга на пути к мечтам, влюбляясь все сильнее.

Но успех приносит и сложные решения, которые меняют их отношения. Это яркая, музыкальная история о любви и цене, которую иногда приходится платить за собственные амбиции.

Что посмотреть на День святого Валентина

Гордость и предубеждение. История Элизабет Беннет и мистера Дарси начинается с взаимной неприязни и ложных впечатлений. Социальные нормы, гордость и чужие слова мешают героям увидеть друг друга настоящими.

Постепенно между ними рождается уважение, а затем и глубокие чувства. Это изящная романтика о том, как любовь помогает преодолеть собственные предубеждения.

Виноваты звезды. Подростки Хейзел и Огастус знакомятся в группе поддержки для онкобольных и быстро находят общий язык. Несмотря на диагнозы, они шутят, мечтают и отправляются в путешествие, чтобы осуществить одну особенную встречу.

Их отношения наполнены светом, юмором и одновременно осознанием хрупкости жизни. Это трогательная история о любви, которая измеряется не продолжительностью, а глубиной.

Твое имя. Двое подростков, а именно парень из Токио и девушка из провинции, внезапно начинают меняться телами во сне. Сначала это кажется странным приключением, но между ними возникает невидимая связь.

Когда они пытаются найти друг друга в реальной жизни, выясняется, что их разделяет не только расстояние, но и время. Это красивая анимационная история о судьбе, памяти и любви, которая преодолевает даже космические границы.

Новые сериалы ко Дню святого Валентина

Эмили в Париже. Романтическая комедия об американке Эмили, которая переезжает в Париж работать в маркетинговой компании. Ее жизнь полна забавных культурных недоразумений, романтических приключений и ярких пейзажей города.

Сериал показывает, как любовь и дружба могут возникать в самых неожиданных ситуациях, а легкий юмор делает просмотр еще более приятным. Идеально для вечера с попкорном и настроением на романтику.

Как я встретил вашу маму. Сериал наполнен любовными историями, смешными приключениями и незабываемыми ситуациями с друзьями. Через приключения Теда и его друзей зрители видят, как возникает любовь и как она меняет людей.

Легкий юмор, остроумные шутки и романтические моменты делают его отличным вариантом для вечера на День святого Валентина.

