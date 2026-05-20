Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий ограничение полномочий американского президента Дональда Трампа в войне с Ираном.

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, Сенат США внес резолюцию о военных полномочиях, которая положит конец войне в Иране, если американский президент Дональд Трамп не получит разрешения Конгресса.

Законодатели утверждают, что Конгресс США, а не президент, должен иметь право отправлять войска на войну, как это прописано в американской Конституции. Однако это было только процедурное голосование, поэтому резолюция столкнется с многочисленными препятствиями, прежде чем вступит в силу.

Даже если резолюцию в конечном итоге одобрит Сенат, состоящий из 100 членов, его еще должна одобрить Палата представителей, которую возглавляют представители Республиканской партии. Необходимо получить две трети голосов как в Палате представителей, так и в Сенате, чтобы преодолеть предполагаемое вето Трампа.

Республиканцы в этом году заблокировали семь предыдущих попыток продвинуть аналогичные резолюции в Сенате. Они остановили три резолюции по военным полномочиям незначительным количеством голосов в Палате представителей США.

Согласно закону США о военных полномочиях 1973 года, принятом в ответ на войну во Вьетнаме, президент США может вести военные действия всего 60 дней. После этого он должен обратиться в Конгресс, чтобы получить разрешение на продление боевых действий на 30 дней из-за “неизбежной военной необходимости безопасности Вооруженных сил США”.

Прошло по меньшей мере 80 дней после того, как американские и израильские войска начали наносить удары по Ирану. 1 мая Трамп объявил, что боевые действия против Ирана якобы прекращены.

Несмотря на это заявление, армия США блокирует иранские порты и наносит удары по иранским кораблям. В ответ Иран фактически блокирует Ормузский пролив и атакует американские корабли.

Демократы и несколько республиканцев призвали Трампа обратиться в Конгресс за разрешением на применение военной силы.

Они утверждают, что Конституция США говорит, что Конгресс, а не президент, может объявлять войну. Они выразили обеспокоенность тем, что Трамп, возможно, втянул страну в продолжительный конфликт, не изложив четкую стратегию.

Республиканцы и Белый дом утверждают, что действия Трампа законны и соответствуют его правам как главнокомандующего защищать США, приказывая проводить ограниченные военные операции.

Некоторые республиканцы в Конгрессе обвинили демократов в представлении резолюций о военных полномочиях только из-за их партийной оппозиции к американскому президенту Трампу.

