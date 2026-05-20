Саутгемптон исключили из плей-офф за выход в Премьер-лигу после того, как клуб признал, что шпионил за тремя командами-соперниками в ходе сезона Чемпионшипа.

Об этом говорится в заявлении EFL.

Саутгемптон наказали за шпионаж

Мидлсбро, уступивший Саутгемптону в полуфинале плей-офф, восстановили в соревнованиях, и теперь команда сыграет с Халл Сити за место в Премьер-лиге.

Сейчас смотрят

EFL обвинила святых в наблюдении за тренировками Оксфорд Юнайтед и Ипсвич Таун, а также в съемке Мидлсбро во время подготовки к первому матчу полуфинала плей-офф 7 мая.

– Клубу Саутгемптон были предъявлены первые обвинения в пятницу, 8 мая, а дальнейшие обвинения были предъявлены в воскресенье, 17 мая, в связи с дополнительными нарушениями, произошедшими в течение сезона 2025–2026 годов, – говорится в заявлении EFL.

Саутгемптон признал нарушение правил, которые требуют от клубов действовать с максимальной добросовестностью и запрещают наблюдать за тренировкой другого клуба в течение 72 часов до запланированного матча.

Независимая дисциплинарная комиссия также наложила на Саутгемптон штраф, сняв с команды четыре очка в Чемпионшипе следующего сезона.

Таким образом, Саутгемптон потерял потенциальные 110 млн фунтов стерлингов, которые гарантированно получает участник АПЛ в качестве дохода от телетрансляций матчей чемпионата Англии.

Источники подтвердили BBC Sport, что Саутгемптон подаст апелляцию и попытается доказать, что наказание является несоразмерным.

EFL заявила, что “будет рассматривать любую апелляцию в среду, 20 мая”. Там добавили, что “в зависимости от результата это может привести к дальнейшим изменениям в расписании субботних матчей”.

Финал плей-офф за место в АПЛ состоится в субботу на стадионе Уэмбли в 18:30 по киевскому времени.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.