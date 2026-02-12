Звездная супружеская чета Григория и Кристины Решетник стала первыми гостями нового YouTube-проекта Кажуть! Брешуть? от Александра и Инны Педан.

Во время откровенного разговора пара, воспитывающая троих сыновей, поделилась, как поддерживает страсть в отношениях.

Решетники о страсти в браке

Неизменный ведущий романтического реалити Холостяк признался, что в их союзе царит полная гармония.

– У нас классный коннект в интимном плане, – откровенно рассказал Решетник.

Кристина добавила, что им даже после стольких лет вместе интересно каждый раз узнавать друг друга заново. Супруги в шутку заметили, что пока обходятся в браке без “прикольчиков”.

– Честно говоря, нам так кайфово вдвоем, и мы оттягиваем прикольчики, наверное. Не то чтобы на старость, просто пока кайфово и без них, – объяснил Григорий.

Решетники признались, что не всегда могут позволить себе страсть здесь и сейчас, потому что воспитывают трех сыновей. Зато Григорий Решетник не забывает ежедневно напоминать жене о своих чувствах, называет ее “королевой” и никогда не уходит из дома без поцелуя.

Очевидно, теперь у Григория и Кристины будет больше возможностей уединиться, ведь недавно семья переехала в двухэтажный дом под Киевом. Они ждали этого пять лет, пока шло строительство. До этого Решетники с тремя сыновьями жили в съемной квартире.

