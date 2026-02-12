Зіркове подружжя Григорія та Христини Решетників стало першими гостями нового YouTube-проєкту Кажуть! Брешуть? від Олександра та Інни Педанів.

Під час відвертої розмови пара, яка виховує трьох синів, поділилася, як підтримує пристрасть у стосунках.

Решетники про пристрасть у шлюбі

Незмінний ведучий романтичного реаліті Холостяк зізнався, що в їхньому союзі панує повна гармонія.

– У нас класний конект в інтимному плані, – відверто розповів Решетник.

Христина доповнила, що їм навіть після стількох років разом цікаво щоразу пізнавати одне одного. Подружжя жартома зауважило, що поки обходяться у шлюбі без “прикольчиків”.

– Чесно кажучи, нам так кайфово вдвох, і ми відтягуємо прикольчики, мабуть. Не те, щоби на старість, просто поки кайфово і без них, – пояснив Григорій.

Решетники зізналися, що не завжди можуть дозволити собі пристрасть тут і зараз, бо виховують трьох синів. Зате Григорій Решетник не забуває щодня нагадувати дружині про свої почуття, називає її “королевою” та ніколи не йде з дому без поцілунку.

Вочевидь тепер у Григорія та Христини буде більше можливостей усамітнитися, адже нещодавно родина переїхала до двоповерхового будинку під Києвом. Вони чекали на це п’ять років, поки йшло будівництво. До цього Решетники з трьома синами жили в орендованій квартирі.

