Вагітна Аліна Гросу розсекретила стать майбутньої дитини. Артистка презентувала лірик-відео до нового треку Волошки, в якому розкрила головну інтригу.

Хто народиться в Аліни Гросу

У відео артистка постала разом зі своїм чоловіком, половину обличчя якого закривав шарф.

Закохані тримали в руках хлопавки, з яких виходив синій дим. Це означає, що Аліна Гросу та її обранець чекають на народження хлопчика.

Зараз дивляться

– Наш маленький Всесвіт. Наш хлопчик. Тепер можу сказати про це вголос. І так, я сама в шоці. Ура, – написала співачка в Instagram.

Коментуючи прем’єру, Аліна зазначила, що в пісні Волошки йдеться про близькість і справжні почуття кохання без зайвих матеріальних атрибутів.

– Я дуже щаслива і зараз живу в абсолютно новому для себе стані. Це час, який хочеться проживати повільно — з любов’ю і вдячністю, плекати почуття всередині. Водночас мені хочеться поділитися з аудиторією тим, наскільки наповненою та піднесеною я себе відчуваю, очікуючи на мого хлопчика, але слів для цього бракує. Якнайкраще передає мій стан саме музика: так було і є завжди, що б зі мною не відбувалося, — поділилася співачка.

Нещодавно Аліна Гросу зізналася, що багато років не могла завагітніти. Побачити омріяні дві смужки на тесті співачці вдалося лише тоді, коли вона відпустила ситуацію та перестала концентруватися на бажанні стати мамою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.