Актриса Ада Роговцева рассказала о проблемах со здоровьем и почтила память своего покойного сына, актера и режиссера Константина Степанкова. 11 февраля мужчине исполнилось бы 64 года.

Роговцева о состоянии здоровья и сыне

На личной странице в Instagram актриса поделилась, что эта зима оказалась для нее тяжелой, в частности из-за болезни.

Сначала 88-летняя Роговцева подхватила вирус, но как только выздоровела и сыграла три спектакля — снова слегла с температурой. Сейчас она лечится и постепенно восстанавливается.

— Долгая тяжелая темная зима. Весь январь и февраль я проболела. Сначала один вирус. Как будто выскочила, сыграла три спектакля. И снова слегла с высокой температурой. Очень обидно, потому что в пяти городах переносили спектакли. Выздоравливаю понемногу, — написала Ада.

Роговцева призналась, что раньше 11 февраля для нее всегда начиналась весна, ведь это день рождения ее сына.

Однако теперь она не поздравляет Константина, а поминает. Мужчины не стало 11 июля 2012 года в возрасте 50 лет. Его жизнь унесла онкология.

— Четырнадцать лет я не поздравляю моего Костика, а поминаю. Четырнадцать лет живу без него, — и все же с ним каждую секунду. Любовь не проходит. Любовь не уходит из сердца, а как будто все глубже и глубже прорастает в самое существо. Люблю тебя, сынок. Встречаю в твой день свою очередную весну без тебя. Вспомните сегодня Костю, кто помнит. Его шутку. Или стихотворение. Или песню. Вспомните вместе со мной, — поделилась Роговцева.

Фото: Ада Роговцева

