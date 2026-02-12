Злягла з температурою: Ада Роговцева розповіла про проблеми зі здоров’ям
- Ада Роговцева зізналася, що ця зима видалася для неї важкою.
- Акторка підхопила вірус, а щойно одужала — знову злягла з температурою.
- Також зірка вшанувала пам'ять свого покійного сина Костянтина Степанкова.
Акторка Ада Роговцева розповіла про проблеми зі здоров’ям та вшанувала пам’ять свого покійного сина, актора і режисера Костянтина Степанкова. 11 лютого чоловіку могло б виповнитися 64 роки.
Роговцева про стан здоров’я та сина
На особистій сторінці в Instagram акторка поділилася, що ця зима видалася для неї важкою, зокрема через хворобу.
Спершу 88-річна Роговцева підхопила вірус, але щойно одужала й відіграла три вистави — знову злягла з температурою. Наразі вона лікується та поступово відновлюється.
– Довга важка темна зима. Весь січень і лютий я прохворіла. Спочатку один вірус. Наче вискочила, зіграла три вистави. І знов злягла з високою температурою. Дуже прикро, бо в пʼятьох містах переносили вистави. Одужую потроху, – написала Ада.
Роговцева зізналася, що раніше 11 лютого для неї завжди починалася весна, адже це день народження її сина.
Однак тепер вона не вітає Костянтина, а поминає. Чоловіка не стало 11 липня 2012 року у віці 50 років. Його життя забрала онкологія.
– Чотирнадцять років я не вітаю мого Костика, а поминаю. Чотирнадцять років живу без нього, – та все ж і з ним щомиті. Любов не минає. Любов не йде з серця, а наче глибше й глибше проростає в саме єство. Люблю тебе, сину. Зустрічаю в твій день свою чергову весну без тебе. Згадайте сьогодні Костю, хто памʼятає. Його жарт. Чи вірш. Чи спів. Згадайте разом зі мною, – поділилася Роговцева.
Нещодавно вдова лідера гурту Adam Михайла Клименка зворушливо звернулася до покійного коханого та зізналася, що й досі відчуває його присутність поруч.
Фото: Ада Роговцева