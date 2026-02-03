Вдова лидера группы Adam Михаила Клименко, который умер в декабре прошлого года, впервые после похорон появилась на публике.

Саша Норова посетила музыкальную премию Золотая звезда Лирум, где во время речи на сцене трогательно обратилась к покойному возлюбленному.

Что сказала вдова лидера группы Adam

В этом году на премии Золотая звезда Лирум впервые была представлена номинация Музыкальный продюсер, победителем которой стал фронтмен группы Adam Михаил Клименко.

Сейчас смотрят

На сцену за статуэткой вышла жена покойного артиста. Саша Норова обратилась к любимому и призналась, что до сих пор чувствует его присутствие рядом.

— Мишо, ты здесь? Я думаю, что Миша со мной каждый мой шаг. Я так себе придумала и так хочу в это верить, — сказала женщина.

Норова подчеркнула, что Михаил прежде всего был саундпродюсером их любви. Также она призвала зрителей не бояться говорить о своих чувствах и ценить близких.

— Я очень рада, что есть люди, которым понравились наши песни и любовь – это было нашей целью. Adam – это любовь, это наша жизнь. Adam – о любви. Любви много не бывает, правда? Любите друг друга, цените друг друга и учитесь, пожалуйста, говорить друг другу: Я тебя люблю, – обратилась к залу жена Клименко.

Напомним, что лидер группы Adam Михаил Клименко скончался 7 декабря в возрасте 38 лет. Более двух недель музыкант находился в коме, а причиной резкого ухудшения его состояния стал туберкулезный менингит.

Прощание с Клименко состоялось 9 декабря в Национальной филармонии Украины. Похоронили артиста в селе Лубянка возле Гостомеля.

Фото: Саша Норова

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.