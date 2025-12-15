У ювілейному Євробаченні 2026, що відбудеться наступного травня у Відні, візьмуть участь 35 країн.

Також стали відомі, дати проведення півфіналів пісенного конкурсу та фіналу Євробачення 2026.

Розклад Євробачення 2026

Перший півфінал запланований на 12 травня – у ньому глядачі побачать виступи 15 країн.

Другий півфінал відбудеться 14 травня, участь у ньому візьмуть ще 15 конкурсантів.

Жеребкування півфіналів проведуть у Відні 12 січня – тоді стане відомо, в якому з півфіналів змагатиметься кожна країна.

До фіналу пройдуть 20 учасників. До них автоматично приєднаються країни-засновниці конкурсу – Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія, а також Австрія як країна-господарка. Нагадаємо, Іспанія не братиме участі в Євробаченні 2026.

У півфіналах повертається голосування журі – уперше з 2022 року. Ці бали додаватимуть до результатів глядацького голосування.

Повернення та відмови від Євробачення 2026

Після кількарічної перерви на Євробачення повертаються Болгарія, Румунія та Молдова.

Водночас від участі у конкурсі відмовилися Нідерланди, Іспанія, Ірландія, Словенія та Ісландія. У такий спосіб мовники висловили протест на тлі рішення Європейської мовної спілки щодо участі Ізраїлю.

Продаж квитків на живі шоу у Відні стартує 13 січня. Для доступу до продажу фанатам потрібно зареєструватися до 18 грудня 2025 року на спеціальному сайті.

Деталі щодо сцени, ведучих і формату святкування 70-річчя Євробачення організатори пообіцяли оприлюднити найближчим часом.

Джерело : Суспільне

