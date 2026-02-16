Підготовка до 70-го пісенного конкурсу Євробачення, що відбудеться у Відні цього травня, набирає обертів.

Одразу кілька європейських держав завершили національні відбори та визначилися з артистами, які боротимуться за кришталевий мікрофон.

Своїх представників назвали Естонія, Данія, Латвія, Греція та Хорватія.

Хто поїде на Євробачення 2026

Естонію представлятиме гурт Vanilla Ninja з піснею Too Epic To Be True. У 2005-му дівчата представляли Швейцарію на пісенному конкурсі та посіли восьме місце.

Цікаво, що учасниці гурту Пірет Ярвіс та Катрін Сіска успішно поєднують музику з державною службою, працюючи в Мінекономіки та мерії Таллінна.

Латвія цьогоріч робить ставку на співачку Atvara з композицією Ena. Артистка здобула популярність завдяки TikTok, де її пісні збирають мільйони переглядів, а один із синглів став саундтреком до місцевого серіалу.

Грецію представить виконавець Akylas із піснею Ferto. Його шлях до великої сцени також розпочався з вірусних каверів в інтернеті.

Музикант відомий своїм вмінням майстерно змішувати сучасне звучання з традиційними грецькими мотивами.

Від Данії до Відня поїде Серен Торпеґор Лунд. Співак виграв національний відбір із піснею For Vi Gar Hjem.

Серен – професійний актор мюзиклів, який грав головну роль у данській постановці Вестсайдської історії в Оперному театрі Копенгагена.

Свою конкурсну пісню він описує як енергійний рух без жодної паузи, порівнюючи її з кисло-солодкою цукеркою.

Хорватія відправляє на конкурс етнопоп-гурт Lelek із композицією Andromeda. Колектив фокусується на сучасному переосмисленні слов’янської культури.

Минулого року гурт уже намагався потрапити на Євробачення, але тоді зупинився за кілька кроків до перемоги, посівши четверте місце у Нацвідборі.

Півфінали Євробачення 2026 відбудуться 12 та 14 травня, а фінал – 16 травня. У цьогорічному конкурсі візьмуть участь 35 країн.

Одна з країн-засновниць конкурсу – Іспанія – вперше в історії відмовилася від участі в Євробаченні на знак протесту проти

присутності представника Ізраїлю у шоу.

