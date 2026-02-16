Умерла оперная певица и народная артистка Украины Людмила Юрченко. Она ушла из жизни в воскресенье, 15 февраля, в возрасте 83 лет.

Об этом сообщили в Национальной опере Украины имени Т. Г. Шевченко. Причина смерти Юрченко не разглашается.

Людмила Юрченко скончалась — что известно

В Национальной опере отметили, что творчество артистки останется “яркой страницей в истории украинского вокального искусства”.

— Людмилу Владимировну Юрченко любили за искренность в отношениях, бескомпромиссную художественную требовательность, стремление к совершенству. Память о Людмиле Юрченко сохранят все, кому выпало счастье работать с ней, учиться у нее, слушать ее неповторимое меццо-сопрано. Вечная и светлая память. Глубокие соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении в Facebook.

Людмила Юрченко родилась в Харькове, а ее детство прошло в Полтаве. Училась в Киевской консерватории. С 1969 по 2011 год пела на главной оперной сцене Украины.

Среди наиболее выдающихся вокально-драматических образов, воплощенных Юрченко, – Настя (Тарас Бульба М. Лысенко), Джемма (Ярослав Мудрый Г. Майбороды), Йохаведда (Моисей М. Скорика), Кармен (одноименная опера Ж. Бизе), Слепая (Джоконда А. Понкьелли), Орфей (Орфей и Эвридика Х. Глюка) и многие другие.

В 1971 году она выступила на Международном конкурсе в Барселоне, где произвела фурор и завоевала золотую медаль. Покинув сцену, певица передавала свой творческий опыт и мастерство студентам Национальной музыкальной академии Украины.

Людмила Юрченко награждена орденом Княгини Ольги третьей степени. В 2004 году она стала лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко за вокальные партии в оперных спектаклях.

