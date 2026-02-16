Померла оперна співачка та народна артистка України Людмила Юрченко. Вона пішла з життя у неділю, 15 лютого, у віці 83 років.

Про це повідомили у Національній опері України імені Т. Г. Шевченка. Причина смерті Юрченко не розголошується.

Людмила Юрченко померла – що відомо

У Національній опері зазначили, що творчість артистки залишиться “яскравою сторінкою в історії українського вокального мистецтва”.

– Людмилу Володимирівну Юрченко любили за щирість у стосунках, безкомпромісну мистецьку вимогливість, прагнення досконалості. Пам’ять про Людмилу Юрченко збережуть усі, кому випало щастя працювати з нею, вчитися в неї, слухати її неповторне мецо-сопрано. Вічна і світла пам’ять. Глибокі співчуття рідним і близьким, – йдеться у повідомленні у Facebook.

Людмила Юрченко народилася в Харкові, а її дитинство минуло в Полтаві. Навчалася у Київській консерваторії. З 1969-го до 2011 року співала на головній оперній сцені України.

Серед найбільш визначних вокально-драматичних образів, втілених Юрченко, – Настя (Тарас Бульба М. Лисенка), Джемма (Ярослав Мудрий Г. Майбороди), Йохаведда (Мойсей М. Скорика), Кармен (однойменна опера Ж. Бізе), Сліпа (Джоконда А. Понк’єллі), Орфей (Орфей і Еврідіка Х. Глюка) та багато інших.

У 1971 році вона виступила на Міжнародному конкурсі у Барселоні, де викликала фурор і здобула золоту медаль. Залишивши сцену, співачка передавала свій творчий досвід та майстерність студентам у Національній музичній академії України.

Людмила Юрченко нагороджена орденом Княгині Ольги третього ступеня. У 2004 вона стала лауреаткою Національної премії імені Тараса Шевченка за вокальні партії в оперних виставах.

