Британський актор Руперт Грінт, відомий за роллю Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, поділився особистими переживаннями щодо батьківства після народження другої дитини.

37-річний актор разом із багаторічною партнеркою, акторкою Джорджією Грум, виховує двох доньок – п’ятирічну Венздей та десятимісячну Голді.

Руперт Грінт про досвід батьківства

Зірка магічної саги зізнався, що період після народження дітей виявився складнішим, ніж він очікував. За його словами, найбільше його лякали можливі небезпеки для немовляти.

Актор розповів, що постійно хвилювався через ризик травм або можливі проблеми зі здоров’ям дитини. Особливо сильні страхи він переживав після народження старшої доньки Венздей.

– Перші кілька місяців можуть бути досить ізольованими. Це жахливе відчуття, коли все має бути найпрекраснішим, але водночас це може бути доволі травматичним, – поділився Грінт.

Раніше Руперт казав, що найбільше його лякала перша ніч після народження старшої доньки. Він майже не спав і постійно перевіряв, чи дихає маленька.

Грінт додав, що з дитинства мав страх перед сном, адже часто чув фразу, що люди помирають уві сні, і це сформувало в нього відчуття небезпеки.

Стосунки Руперта Грінта – що відомо

Руперт Грінт і Джорджія Грум перебувають у стосунках з 2011 року, однак ретельно оберігають особисте життя від зайвої уваги. Акторка відома за роллю у фільмі Ангус, стрінги та поцілунки взасос, у якому вона знялася разом із юним Аароном Тейлором-Джонсоном.

У 2021 році Грінт коротко висловився про особисте. Він назвав свої стосунки з Джорджією дуже природними та зазначив, що вони з партнеркою найкращі друзі й багато в чому схожі.

Руперт став першим із трійки головних акторів Гаррі Поттера, хто став батьком. Його старша донька Венздей народилася у травні 2020 року. Молодша Голді зʼявилася на світ минулого квітня.

Колега Грінта по Гаррі Поттеру Деніел Редкліфф став батьком у квітні 2023 року – у нього народився син від його партнерки Ерін Дрейк.

