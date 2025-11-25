Актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли во всех восьми фильмах о Гарри Поттере, рассказал, что написал письмо Аластеру Стауту – юному актеру, который воплотит Рона в новом сериале HBO.

Руперт сделал это еще до начала съемок, чтобы поддержать парня и передать ему часть того опыта, с которого сам когда-то начинал в Поттериане.

Что Гринт написал в письме

Звезда фильмов о Гарри Поттере объяснил, что намеренно написал письмо заранее, потому что очень хорошо помнит, как сложно и в то же время увлекательно быть ребенком в таком масштабном проекте. Он хотел пожелать Аластеру уверенности, радости и легкого вхождения в роль.

– Я написал ему письмо, передав эстафету. Пожелал всего наилучшего. Я получил столько удовольствия, входя в этот мир, и надеюсь, что он переживет то же самое… Очень странно видеть, как цикл запускается снова, – признал Руперт Гринт.

Он добавил, что объявление нового каста сразу вернуло его в собственные воспоминания о кастинге – он до сих пор помнит “каждую секунду”. Актер также заметил между собой и Стаутом “немного семейного сходства” и назвал это трогательным.

Гринт поделился, что для него роль Рона остается важной частью жизни.

– Я никогда не выйду из тени Рона – и меня это абсолютно устраивает. Это важно для моего поколения и для тех, кто открывает для себя Поттериану сейчас. Я горжусь этим, – заявил Руперт.

Он также сказал, что не стал бы возражать, если бы его собственные дети когда-нибудь захотели присоединиться к адаптации.

Ранее письмо поддержки написал и исполнитель роли Гарри Поттера в фильмах Дэниел Рэдклифф. Он обратился к Доминику Маклафлину, который сыграет выжившего мальчика в сериале от HBO.

