Певец Laud (Владислав Каращук), который в финале Нацотбора на Евровидение 2026 занял второе место, рассказал о редкой генетической аномалии.

Как оказалось, у исполнителя полностью отсутствует одна грудная мышца. Этот порок называется синдромом Поланда.

Laud о жизни с синдромом Поланда

— У меня нет одной грудной мышцы. Я с этим родился. Сначала я думал, что это какая-то задержка в развитии, а потом понял, что у меня этого нет. Это называется синдром Поланда. Это есть у некоторых спортсменов. Это когда у тебя не вырастает одна большая грудная мышца, здесь просто кость. Это врожденная история, — поделился певец.

Laud признался, что раньше очень стеснялся отсутствия грудной мышцы, однако со временем начал спокойно относиться к этой особенности.

Сейчас смотрят

И хотя исполнитель серьезно задумывался об операции, сейчас синдром Поланда не беспокоит его и не доставляет дискомфорта.

— Я всегда этого стеснялся, очень сильно. Когда мне было 16 лет, я не мог выйти на пляж. Можно сделать себе имплант, можно нарастить мышцу, но это дорого стоит. Я на самом деле хотел бы это себе в будущем сделать, но это не является приоритетом. Я в какой-то момент понял, что меня это не смущает сейчас, я не чувствую никакого дискомфорта, — добавил певец.

Фото: Laud

Источник : Слава Демин

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.