Співак Laud (Владислав Каращук), який у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026 посів друге місце, розповів про рідкісну генетичну аномалію.

Як виявилося, у виконавця повністю відсутній один грудний м’яз. Ця вада називається синдромом Поланда.

Laud про життя з синдромом Поланда

– У мене немає одного грудного м’яза. Я з цим народився. Я спочатку думав, що це якась затримка в розвитку, а потім зрозумів, що в мене цього немає. Це називається синдром Поланда. Це є в деяких спортсменів. Це коли в тебе не виростає один великий грудний м’яз, тут просто кістка. Це вроджена історія, – поділився співак.

Laud зізнався, що раніше дуже соромився відсутності грудного м’яза, однак згодом почав спокійно ставитися до цієї особливості.

І хоч виконавець серйозно замислювався над операцією, наразі синдром Поланда не бентежить його і не приносить дискомфорту.

– Я завжди цього соромився, дуже сильно. Коли мені було 16 років, я на пляж не міг вийти. Можна зробити собі імплант, можна наростити м’яз, але це дорого коштує. Я насправді хотів би це собі в майбутньому зробити, але це не є пріоритетом. Я в якийсь момент зрозумів, що мене це не бентежить зараз, я не відчуваю жодного дискомфорту, – додав співак.

