И так нервничать буду: Алина Гросу объяснила, почему не хочет партнерские роды
- Алина Гросу не планирует партнерские роды, но хочет, чтобы муж перерезал пуповину.
- Певица надеется родить естественным путем.
- Пока звезда не планирует делать эпидуральную анестезию.
Украинская певица Алина Гросу, которая ждет первенца, призналась, что не планирует партнерские роды.
Артистка объяснила, почему так решила, и раскрыла некоторые подробности из своего состояния.
Алина Гросу о партнерских родах
По словам звезды, она надеется родить сына естественным путем, но не хотела бы, чтобы муж держал ее за руку в процессе. В частности, из-за опыта своего старшего брата, который потерял сознание, когда рожала его жена.
– Я и так сама нервничать буду, но хочу, чтобы он находился в соседнем помещении и перерезал пуповину, когда процесс закончится, – поделилась Алина.
Также Гросу рассказала, что раньше эпидуральная анестезия казалась ей хорошей идеей. Однако теперь “начиталась всего” и уже против этого.
Алина Гросу о течении беременности
Певица не скрывает, что во время беременности у нее на два размера увеличилась грудь, а вес колеблется то в плюс, то в минус.
– Сначала сбросила 3 кг, потом набрала 8 кг. Сейчас сбросила из них 2 кг. Если так посчитать, то с начала +3 кг, – прикинула Гросу, показав фото в период максимального веса.
При этом Алина похвасталась, что у нее достаточно эластичная кожа и пока не замечает на ней появления растяжек. Однако профилактикой певица не пренебрегает.
– Я столько раз в жизни набирала и сбрасывала вес, что кожа уже привыкла к такому движу. Но я использую каждый день кокосовое масло, миндальное, жожоба и семена винограда. Все смешиваю и втираю, – отметила Алина Гросу.
Артистка также вспомнила, как в начале беременности после третьей песни на концерте ее начало сильно тошнить. Поэтому она “впервые в жизни сбежала со сцены” на несколько минут в гримерку.
После этого Алина Гросу вышла и продолжила концерт, заверив, что тогда никто ничего не заподозрил.