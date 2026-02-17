Украинская певица Алина Гросу, которая ждет первенца, призналась, что не планирует партнерские роды.

Артистка объяснила, почему так решила, и раскрыла некоторые подробности из своего состояния.

Алина Гросу о партнерских родах

По словам звезды, она надеется родить сына естественным путем, но не хотела бы, чтобы муж держал ее за руку в процессе. В частности, из-за опыта своего старшего брата, который потерял сознание, когда рожала его жена.

– Я и так сама нервничать буду, но хочу, чтобы он находился в соседнем помещении и перерезал пуповину, когда процесс закончится, – поделилась Алина.

Также Гросу рассказала, что раньше эпидуральная анестезия казалась ей хорошей идеей. Однако теперь “начиталась всего” и уже против этого.

Алина Гросу о течении беременности

Певица не скрывает, что во время беременности у нее на два размера увеличилась грудь, а вес колеблется то в плюс, то в минус.

– Сначала сбросила 3 кг, потом набрала 8 кг. Сейчас сбросила из них 2 кг. Если так посчитать, то с начала +3 кг, – прикинула Гросу, показав фото в период максимального веса.

При этом Алина похвасталась, что у нее достаточно эластичная кожа и пока не замечает на ней появления растяжек. Однако профилактикой певица не пренебрегает.

– Я столько раз в жизни набирала и сбрасывала вес, что кожа уже привыкла к такому движу. Но я использую каждый день кокосовое масло, миндальное, жожоба и семена винограда. Все смешиваю и втираю, – отметила Алина Гросу.

Артистка также вспомнила, как в начале беременности после третьей песни на концерте ее начало сильно тошнить. Поэтому она “впервые в жизни сбежала со сцены” на несколько минут в гримерку.

После этого Алина Гросу вышла и продолжила концерт, заверив, что тогда никто ничего не заподозрил.

