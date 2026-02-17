Ведущая рубрики 55 за 5 в программе Ранок у великому місті Алина Шаманская встревожила поклонников новостями о болезни своего 8-летнего сына Артура.

У мальчика диагностировали острую пневмонию и бронхит, поэтому блогерша направила все силы на заботу о нем.

У Алины Шаманской заболел сын

В сториз в Instagram ведущая показалась вместе с Артуром в больнице. Как только мальчику стало плохо, Алина сразу обратилась за медицинской помощью. После осмотра врач поставила диагноз и выписала сыну Шаманской антибиотики и другие медикаменты.

— Новости у нас неутешительные. Мое сердечко впервые в жизни на рентгене. Мое материнское сердце подсказало идти в больницу. И это было правильно. Диагноз: острая пневмония и бронхит. Доктор подозревает, что воспаление легких могло стремительно развиться именно этой ночью. Поэтому мы в нужное время в нужном месте. Пусть все детки будут здоровы, — написала Алина.

Блогерша добавила, что отменяет всю работу и мероприятия на ближайшие 7-10 дней, ведь здоровье сына для нее самое главное.

В то же время Шаманская настроена позитивно и убеждена, что благодаря ранней диагностике и современной медицине пневмония не представляет серьезной угрозы.

— Работа никуда не денется. Главное, чтобы мой мальчик был здоров. Сейчас я ему нужна вся, с большой радостью это реализую. Так сильно его люблю. Все будет замечательно, никакой паники нет. Но раньше при слове “пневмония” по спине бежал холод. Я всегда думала, что это что-то очень страшное и тяжелое. Но при ранней диагностике и современной медицине, ничего страшного, — написала ведущая.

