Ведущая рубрики 55 за 5 в программе Ранок у великому місті Алина Шаманская призналась, что набрала 10 килограммов.

На изменение веса блогерши повлиял ряд факторов, в частности стресс, недосыпание из-за постоянных ночных атак РФ по Украине, а также компульсивное переедание.

О своем эмоциональном состоянии Алина откровенно рассказала в сториз в Instagram. Ведущая поделилась, что имеет хаотичный режим питания из-за нехватки ресурса на приготовление пищи и склонности заедать внутреннюю тревогу.

На 2026 год у Шаманской был четкий план — наладить режим, заняться спортом и правильно питаться. Однако события в Украине и личные проблемы сильно выбили ведущую из колеи.

— Я поправилась на 10 кг. Я не влезаю в 80% своих вещей… Старый пуховик, который на мне всегда висел, не застегивается. Я ем просто то, что вижу, не потому, что “хочу”, а из-за отсутствия ресурса что-то себе готовить. “Лучше же” быстро съесть лежащую конфетку, чем идти варить гречку и делать салат. Это не о желании есть — это желание кормить внутреннюю тревогу, — написала блогерша.

