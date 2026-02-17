Ведуча рубрики 55 за 5 у програмі Ранок у великому місті Аліна Шаманська стривожила шанувальників новинами про хворобу свого 8-річного сина Артура.

У хлопчика діагностували гостру пневмонію та бронхіт, тож блогерка спрямувала всі сили на турботу про нього.

В Аліни Шаманської захворів син

У сториз в Instagram ведуча показалася разом з Артуром в лікарні. Щойно хлопчику стало погано, Аліна відразу звернулася за медичною допомогою. Після огляду лікарка встановила діагноз і виписала сину Шаманської антибіотики та інші медикаменти.

– Новини у нас невтішні. Моє серденько вперше в житті на рентгені. Моє материнське серце підказало йти в лікарню. І це було правильно. Діагноз: гостра пневмонія та бронхіт. Пані лікарка підозрює, що запалення легень могло стрімко розвинутися саме ціє ночі. Тому ми в потрібний час в потрібно місці. Нехай усі діточки будуть здорові, – написала Аліна.

Блогерка додала, що скасовує всю роботу та заходи на найближчі 7-10 днів, адже здоров’я сина для неї найголовніше.

Водночас Шаманська налаштована позитивно й переконана, що завдяки ранній діагностиці та сучасній медицині пневмонія не становить серйозної загрози.

– Робота нікуди не втече. Головне, щоб був здоровий мій хлопчик. Зараз я йому потрібна вся, з великою радістю це реалізую. Так сильно його люблю. Все буде чудово, ніякої паніки немає. Але раніше при слові “пневмонія” йшов холод по спині. Я завжди думала, що це щось дуже страшне і важке. Та при ранній діагностиці і сучасній медицині, нічого страшного, – написала ведуча.

