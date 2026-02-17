Христина Соловий призналась, что приобрела квартиру в Киеве. Хотя сама певица родом из Дрогобыча Львовской области, с 2016 года она проживает в столице, с недавнего времени — в собственном жилье.

Соловой о покупке жилья в Киеве

— Могу сказать, что я киевлянка, потому что я приобрела квартиру недавно, — поделилась артистка.

Христина не стала раскрывать, в каком районе Киева расположено жилье, ведь предпочитает держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.

Вместо этого певица отметила, что в ее квартире царит идеальная атмосфера для творчества. Именно там Соловий работает над своим новым альбомом в стиле 90-х.

— В этой квартире я нашла идеальную атмосферу для своего творчества. Сейчас я работаю над альбомом, в котором очень много свободы. Такой Христины Соловий вы еще не видели. Это было важно! И поэтому я, наверное, так долго ждала и искала ее. Там у меня происходит очень много встреч с друзьями. Я счастлива, — рассказала артистка.

Недавно о покупке квартиры в Киеве сообщили Екатерина Репяхова и Виктор Павлик.

Супруги приобрели жилье для своего 4-летнего сына Михаила. Звездные родители убеждены, что успешный старт ребенка в жизни – это их ответственность.

Источник : ТСН

