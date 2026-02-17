Христина Соловій зізналася, що придбала квартиру в Києві. Хоч сама співачка родом із Дрогобича Львівської області, з 2016 року вона проживає у столиці, віднедавна — у власному житлі.

Соловій про купівлю житла в Києві

– Можу сказати, що я киянка, тому що я придбала квартиру нещодавно, – поділилася артистка.

Христина не стала розкривати, в якому районі Києва розташоване житло, адже воліє тримати особисте життя подалі від сторонніх очей.

Натомість співачка зазначила, що в її квартирі панує ідеальна атмосфера для творчості. Саме там Соловій працює над своїм новим альбомом у стилі 90-х.

– У цій квартирі я знайшла ідеальну атмосферу для своєї творчості. Я зараз працюю над альбомом, в якому дуже багато свободи. Такої Христини Соловій ви ще не бачили. Це було важливо! І тому я, напевно, на неї так довго чекала і шукала. Там у мене відбувається дуже багато зустрічей із друзями. Я щаслива, – розповіла артистка.

Нещодавно про купівлю квартири в Києві повідомили Катерина Репяхова та Віктор Павлік.

Подружжя придбало житло для свого 4-річного сина Михайла. Зіркові батьки переконані, що успішний старт дитини в житті – це їхня відповідальність.

