Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona пожаловалась на свое состояние и рассказала, что с ней произошло.

Как выяснилось, певица подхватила грипп, который сейчас распространяется по Украине.

Alyona Alyona заболела гриппом

В своем посте в Threads звезда отметила, что у нее тот грипп, которым “все болеют”. Вероятно, речь идет о штамме А, который активно циркулирует в этом году.

Такой тип гриппа нередко переносится тяжелее, а симптомы проявляются довольно резко.

– Бронхит такой, что даже дышать больно. А вчера была как огурец. Это с возрастом так косит? Или это какие-то новые прогрессирующие болезни? Не люблю болезни, – пожаловалась рэп-исполнительница.

Лучшим видом защиты от сезонной болезни врачи называют вакцинацию. Такой же совет артистка получила и от поклонников в комментариях. Впрочем, нашлось немало и тех, кто традиционно считает вакцины неэффективными.

Сама же Alyona Alyona объяснила, почему не стала прививаться от гриппа.

– Не люблю 100 вакцин за год вливать в себя, – ответила рэп-исполнительница.

Медики отмечают, что ни одна из современных вакцин не способна на 100% защитить от вируса гриппа. В то же время она в большинстве случаев защищает от осложнений, которые несет с собой болезнь.

Кроме высокой температуры, которую трудно сбить, и ломоты в теле, грипп грозит неприятными последствиями для организма, в частности бронхитом и пневмонией.

Ранее о подобной ситуации рассказала и ведущая Алина Шаманская. Ее 8-летний сын Артур сейчас борется с воспалением легких. По словам автора рубрики 55 за 5 в программе Ранок у великому місті, пневмония у мальчика развилась в течение ночи.

