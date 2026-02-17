Українська реперка Alyona Alyona поскаржилася на свій стан та розповіла, що з нею сталося.

Як зʼясувалося, співачка підхопила грип, який нині шириться Україною.

Alyona Alyona захворіла на грип

У своєму пості у Threads зірка зауважила, що має той грип, на який “всі хворіють”. Ймовірно, йдеться про штам А, що активно циркулює цього року.

Такий тип грипу нерідко переноситься важче, а симптоми проявляють доволі різко.

– Бронхіт такий, що аж боляче дихати. А вчора як огірок була. Це воно з віком так косить? Чи це якісь нові болячки такі прогресуючі? Не люблю хвороби, – пожалілася реп-виконавиця.

Найкращим видом захисту від сезонної хвороби лікарі називають вакцинацію. Таку ж пораду артистка отримала і від шанувальників у коментарях. Втім, знайшлося чимало й тих, хто традиційно вважає вакцини недієвими.

Сама ж Alyona Alyona пояснила, чому не стала щепитися від грипу.

– Не люблю 100 вакцин за рік вливати в себе, – відповіла реперка.

Медики зазначають, що жодна з сучасних вакцин не здатна на 100% захистити від вірусу грипу. Водночас вона у більшості випадків захищає від ускладнень, що несе із собою хвороба.

Крім високої температури, що важко збивається, та ломоти в тілі, грип загрожує неприємними наслідками для організму, зокрема бронхітом і пневмонією.

Раніше про подібну ситуацію розповіла й ведуча Аліна Шаманська. Її 8-річний син Артур зараз бореться із запаленням легень. За словами авторки рубрики 55 за 5 у програмі Ранок у великому місті, пневмонія у хлопчика розвинулася протягом ночі.

