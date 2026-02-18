Победительница Нацотбора на Евровидение 2026 Leleka (Виктория Корникова) заинтриговала возвращением из Германии в Украину.

Певица уже 11 лет живет в Берлине, однако теперь может вернуться домой по личным причинам.

Leleka о возвращении в Украину

По словам исполнительницы, она понимает украинцев, которые после победы в Нацотборе 2026 начали обвинять ее в том, что она якобы не в контексте того, что происходит в государстве.

В то же время Leleka подчеркнула, что жила в Германии, поскольку училась там, и делала это именно для Украины.

— Это открытая рана для всех украинцев, кому болит тема государственности Украины и сохранения нас как нации, как субъекта в мире. Поэтому я понимаю эту боль, это не хейт вообще. Но в то же время я считаю, что имею полное право учиться в любой точке мира, и я делаю это именно для Украины, — сказала певица.

Leleka также поделилась, что сейчас расстается с человеком, с которым жила за границей. Поэтому на данный момент представительница Украины на Евровидении 2026 не видит смысла возвращаться в Германию.

— Я не знаю, когда я поеду в Германию и что мне там делать, когда мне там не совсем есть где жить. Я расстаюсь с человеком, с которым я жила. В ту квартиру не очень хочется возвращаться. Здесь мне намного лучше, дышится свободнее. Только собаку свою нужно забрать, потому что я по нему очень скучаю, — рассказала исполнительница.

Фото: Leleka

Источник : ТСН

