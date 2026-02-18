Не хочеться повертатися: Leleka заінтригувала переїздом з Німеччини до України
Переможниця Нацвідбору на Євробачення 2026 Leleka (Вікторія Корнікова), заінтригувала поверненням з Німеччини до України.
Співачка вже протягом 11 років живе в Берліні, однак тепер може повернутися додому з особистих причин.
Leleka про повернення до України
За словами виконавиці, вона розуміє українців, які після перемоги у Нацвідборі 2026 почали закидати їй, що вона нібито не в контекті того, що відбувається в державі.
Водночас Leleka наголосила, що жила в Німеччині, оскільки навчалася там, і робила це саме для України.
– Це відкрита рана для всіх українців, кому болить тема державності України і збереження нас як нації, як суб’єкта у світі. Тому я розумію цей біль, це не хейт взагалі. Але водночас я вважаю, що маю повне право навчатися в будь-якій точці світу, і я це роблю саме для України, – сказала співачка.
Leleka також поділилася, що зараз розходиться з людиною, з якою жила за кордоном. Тож наразі представниця України на Євробаченні 2026 не бачить сенсу повертатися до Німеччини.
– Я не знаю, коли я поїду до Німеччини і що мені там робити, коли мені там не зовсім є де жити. Я розходжуся з людиною, з якою я жила. До тієї квартири не дуже хочеться повертатися. Тут мені набагато краще, дихається вільніше. Тільки собаку свого треба забрати, бо я за ним дуже сумую, – розповіла виконавиця.
Фото: Leleka