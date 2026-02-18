Угрожали зривателям: Melovin прокомментировал срыв своего концерта в Ровно
- Melovin прокомментировал срыв концерта в Ровно 17 февраля.
- Артист заявил, что уже не впервые сталкивается с протестами ультраправых активистов.
- По его словам, на этот раз прозвучали угрозы зрителям, поэтому команда решила отменить выступление.
Украинский певец Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) отреагировал на отмену своего выступления в Ровно, которое должно было состояться 17 февраля в городском дворце культуры Текстильщик.
Артист объяснил, почему команда приняла решение уехать домой, и резко высказался о действиях радикально настроенной молодежи.
Реакция Melovin на срыв концерта
Певец отметил, что не впервые сталкивается с попытками помешать ему выступать для поклонников.
– До этого я проводил каждый концерт, когда под залами стояли 30 человек ультраправой молодежи в масках, с транспарантами, которых привезли по заказу на маршрутках, с сомнительными скрепами и нарративами, которые абсолютно перечеркивают войну за свободу и целостность народа. Это не впервые. Вероятно, и не в последний раз. Я главное зло для невежд, – констатировал Melovin в своем посте в Telegram.
Певец сожалеет, что на этот раз он и команда были вынуждены уехать домой, лишив зрителей концерта.
– Для меня абсолютно недопустимы их угрозы причинить вред каждому, кто останется на моем концерте в зале, что ставит под сомнение нормы безопасности. Угрозы людям в 21-м веке недопустимы, – добавил артист.
Он также резко раскритиковал государство и полицию, заявив, что в Украине до сих пор не урегулирован вопрос дискриминации и преследования людей из-за их ориентации.
Melovin напомнил, что представители ЛГБТ-сообщества также защищают страну на фронте, и делают это открыто, в отличие от протестующих в балаклавах.
Певец также отметил, что кадры из Ровно уже попали в эфир российского телевидения.
Почему отменили выступление в Ровно
Концерт к десятилетию творческой деятельности артиста должен был состояться 17 февраля. Еще до начала мероприятия у дворца культуры Текстильщик собралась группа людей в масках с плакатами «Не за гей-браки воюют герои».
Директор заведения Анатолий Чугуевец подтвердил, что на проведение концерта было подписано официальное соглашение, однако из-за действий протестующих и выкрикивания лозунгов мероприятие оказалось под угрозой.
На место прибыли правоохранители, однако пресс-секретарь Нацполиции Мария Юстицкая отметила, что существенных нарушений общественного порядка или столкновений зафиксировано не было.
В итоге организаторы решили отменить концерт из соображений безопасности зрителей. Всем, кто приобрел билеты, пообещали вернуть средства по месту покупки.