Украинский певец Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) отреагировал на отмену своего выступления в Ровно, которое должно было состояться 17 февраля в городском дворце культуры Текстильщик.

Артист объяснил, почему команда приняла решение уехать домой, и резко высказался о действиях радикально настроенной молодежи.

Реакция Melovin на срыв концерта

Певец отметил, что не впервые сталкивается с попытками помешать ему выступать для поклонников.

Сейчас смотрят

– До этого я проводил каждый концерт, когда под залами стояли 30 человек ультраправой молодежи в масках, с транспарантами, которых привезли по заказу на маршрутках, с сомнительными скрепами и нарративами, которые абсолютно перечеркивают войну за свободу и целостность народа. Это не впервые. Вероятно, и не в последний раз. Я главное зло для невежд, – констатировал Melovin в своем посте в Telegram.

Певец сожалеет, что на этот раз он и команда были вынуждены уехать домой, лишив зрителей концерта.

– Для меня абсолютно недопустимы их угрозы причинить вред каждому, кто останется на моем концерте в зале, что ставит под сомнение нормы безопасности. Угрозы людям в 21-м веке недопустимы, – добавил артист.

Он также резко раскритиковал государство и полицию, заявив, что в Украине до сих пор не урегулирован вопрос дискриминации и преследования людей из-за их ориентации.

Melovin напомнил, что представители ЛГБТ-сообщества также защищают страну на фронте, и делают это открыто, в отличие от протестующих в балаклавах.

Певец также отметил, что кадры из Ровно уже попали в эфир российского телевидения.

Почему отменили выступление в Ровно

Концерт к десятилетию творческой деятельности артиста должен был состояться 17 февраля. Еще до начала мероприятия у дворца культуры Текстильщик собралась группа людей в масках с плакатами «Не за гей-браки воюют герои».

Директор заведения Анатолий Чугуевец подтвердил, что на проведение концерта было подписано официальное соглашение, однако из-за действий протестующих и выкрикивания лозунгов мероприятие оказалось под угрозой.

На место прибыли правоохранители, однако пресс-секретарь Нацполиции Мария Юстицкая отметила, что существенных нарушений общественного порядка или столкновений зафиксировано не было.

В итоге организаторы решили отменить концерт из соображений безопасности зрителей. Всем, кто приобрел билеты, пообещали вернуть средства по месту покупки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.