Український співак Melovin (справжнє імʼя – Костянтин Бочаров) відреагував на скасування свого виступу в Рівному, що мав відбутися 17 лютого у міському палаці культури Текстильник.

Артист пояснив, чому команда прийняла рішення поїхати додому, та різко висловився про дії радикально налаштованої молоді.

Реакція Melovin на зрив концерту

Співак зауважив, що не вперше стикається зі спробами завадити йому виступати для шанувальників.

– До цього, я проводив кожен концерт, коли під залами стояли 30 людей ультраправої молоді в масках, з транспарантами, яких привезли на замовлення на маршрутках, із сумнівними скрєпами та наративами, що абсолютно перекреслюють війну за свободу та цілісність народу. Це не вперше. Певно і не востаннє. Я головне зло для невігласів, – констатував Melovin у своєму пості в Telegram.

Співак жалкує, що цього разу він і команда були змушені поїхати додому, позбавивши глядачів концерту.

– Мені абсолютно не припустимі їхні погрози завдати кривди кожному, хто залишиться на моєму концерті у залі, що ставить під сумнів безпекові норми. Погрози людям у 21-му сторіччі не припустимі, – додав артист.

Він також різко розкритикував державу та поліцію, заявивши, що в Україні досі не врегульоване питання дискримінації та переслідування людей через їхню орієнтацію.

Melovin нагадав, що представники ЛГБТ-спільноти також захищають країну на фронті, і роблять це відкрито, на відміну від протестувальників у балаклавах.

Співак також зазначив, що кадри з Рівного вже потрапили до ефіру російського телебачення.

Чому скасували виступ у Рівному

Концерт до десятиріччя творчої діяльності артиста мав відбутися 17 лютого. Ще до початку заходу біля палацу культури Текстильник зібралася група людей у масках з плакатами Не за гей-шлюби воюють герої.

Директор закладу Анатолій Чугуєвець підтвердив, що на проведення концерту була підписана офіційна угода, проте через дії протестувальників та вигукування гасел захід опинився під загрозою.

На місце прибули правоохоронці, проте речниця Нацполіції Марія Юстицька зазначила, що суттєвих порушень громадського порядку чи сутичок зафіксовано не було.

Зрештою організатори вирішили скасувати концерт з міркувань безпеки глядачів. Усім, хто придбав квитки, пообіцяли повернути кошти за місцем покупки.

